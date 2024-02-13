نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يكشف عن رأيه في صفقة عبدالله السعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد الغندور، نجم فريق الزمالك السابق، أن عبد الله السعيد نجم فريق الزمالك الجديد إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة، خاصة أنه من أهم اللاعبين في مركزه في مصر.

وتعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد قادما من نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

تصريحات خالد الغندور

وقال خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: من وجهة نظري أن عبد الله السعيد إضافة كبيرة للزمالك وسيصنع الفارق مع نجوم القلعة البيضاء في الفترة المقبلة وأتوقع أن ينجح في مهمته الجديدة.

وتابع الغندور: عبدالله السعيد لن يتأثر بعامل السن مع نادي الزمالك ومازال قادر على العطاء لسنوات قادمة مع القلعة البيضاء.

يذكر أن الزمالك برئاسة حسين لبيب. قد أجرى العديد من الصفقات الجديدة، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.