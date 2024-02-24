نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 24-2-2024 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة الكالتشيو في معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 24 فبراير 2024 في الدوري الإيطالي، حيث ستقام 3 مواجهات، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين.

ويستضيف ساسولو نظيره إمبولي اليوم السبت على ملعب "مابي" في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وفي تمام الساعة السابعة مساءً يلتقي ساليرنيتانا مع نظيره مونزا على ملعب "أرتشي"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أودينيزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره جنوي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "لويجي فيراريس".

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الإيطالي

يمكنكم مشاهدة مباريات اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM1HD.