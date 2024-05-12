الرئيس السيسي: مصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 10:28 صباحاً - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد ، أن مصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين، معربا عن تقديره وشكره للسلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند؛ لمشاركته ومساهمته في تطوير مساجد آل البيت.

ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ـ في كلمته خلال افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره ـ بسلطان البهرة والوفد المرافق، قائلا "إننا نشهد اليوم افتتاح ثالث مسجد من مساجد آل البيت خلال فترة قصيرة، حيث تم افتتاح سابقا ضريح الإمام الحسين ثم السيدة نفيسة والآن السيدة زينب.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إن "مساهمة سلطان البهرة مقدرة ولها دلالة كبيرة على حب آل البيت، والبذل من أجلهم، مصر لديها خطة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة الذين قدموا إليها والصالحين"، مضيفا أنه منذ أيام قليلة تم استعراض خطة تطوير مساجد الرفاعي والسلطان حسن والمواردي، ومساجد أخرى كثيرة.