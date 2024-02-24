موعد مباراة النجم الساحلي أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي استعداداته لمواجهة مواطنه النجم الساحلي مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة النجم الساحلي أمام الترجي

ومن المقرر أن تقام مباراة الترجي أمام النجم الساحلي مساء اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

وسوف تقام المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق الترجي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما يحتل النجم الساحلي المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وتذاع أحداث مباراة الترجي أمام نظيره فريق النجم الساحلي مساء اليوم السبت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.