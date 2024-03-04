الرياضة

بورسعيد تستعد لإستقبال 2000 سباح في بطولة كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ عن إنتهاء الإستعدادات لإنطلاق المرحلة الأولى من بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف والتي تستضيفها بورسعيد لأول مرة في تاريخها.


وأضاف " حمص " أن البطولة ستشهد مشاركة نحو 2000 سباح وسباحة من مختلف أندية الجمهورية، حيث تقام البطولة خلال الفترة من 6 وحتى 9 مارس الجاري بحمام السباحة الأوليمبي الخاص بالمدينة الرياضية.

 

وأشار " حمص " أن صافرة البدء لمنافسات البطولة ستنطلق يوميا في تمام الساعة التاسعة صباحا، وأنه تم تركيب معظم المعدات وعمل سور حديدي يفصل بين حمام السباحة التدريبي وحمام السباحة الخاص والسباقات.


وأوضح " حمص " أن المنافسات سيتم بثها بشكل مباشر عبر شاشات كبيرة في الأماكن المخصصة للجماهير، حيث من المتوقع أن يحضر أعداد كبيرة من أولياء الأمور المصاحبين لأبنائهم.


وإختتم " حمص " أن ثقة الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي في منطقة بورسعيد جعلت للمدينة الباسلة نصيب في إستضافة هذا الحدث الهام.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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