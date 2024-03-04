نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورسعيد تستعد لإستقبال 2000 سباح في بطولة كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ عن إنتهاء الإستعدادات لإنطلاق المرحلة الأولى من بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف والتي تستضيفها بورسعيد لأول مرة في تاريخها.



وأضاف " حمص " أن البطولة ستشهد مشاركة نحو 2000 سباح وسباحة من مختلف أندية الجمهورية، حيث تقام البطولة خلال الفترة من 6 وحتى 9 مارس الجاري بحمام السباحة الأوليمبي الخاص بالمدينة الرياضية.

وأشار " حمص " أن صافرة البدء لمنافسات البطولة ستنطلق يوميا في تمام الساعة التاسعة صباحا، وأنه تم تركيب معظم المعدات وعمل سور حديدي يفصل بين حمام السباحة التدريبي وحمام السباحة الخاص والسباقات.



وأوضح " حمص " أن المنافسات سيتم بثها بشكل مباشر عبر شاشات كبيرة في الأماكن المخصصة للجماهير، حيث من المتوقع أن يحضر أعداد كبيرة من أولياء الأمور المصاحبين لأبنائهم.



وإختتم " حمص " أن ثقة الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي في منطقة بورسعيد جعلت للمدينة الباسلة نصيب في إستضافة هذا الحدث الهام.