نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة SSC SPORTS HD1 الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، تردد قناة ssc sports السعودية. المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا، في موسمه الحالي، والتي ستنقل مباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع النهائي.



موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وستنطلق صافرة مباراة الهلال ضد اتحاد جدة، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقنوات SSC sports السعودية، بالإضافة إلى قنوات AD SPORTS هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

تردد SSC1 على القمر الصناعي عرب سات:

• الاستقطاب: أفقي.

• التردد: 12245.

• الترميز: 27500.

• معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة ssc sports على النايل سات

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

• معدل الترميز: 27500.

• الاستقطاب: عمودي (V).

• التردد: 12523.