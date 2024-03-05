نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي في الهجوم.. تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد ريال سوسيداد بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة العالمية لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا



من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد يوم الثلاثاء 5 مارس 2024 على إستاد انويتا معقل ريال سوسيداد وذلك ضمن منافسات مباراة العودة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.



وكان باريس سان جيرمان قد حقق فاز على ريال سوسيداد بهدفين نظيفين في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



موقف باريس سان جيرمان وريال سوسيداد في جدول دوري أبطال أوروبا

احتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، حيث خاض 6 مباريات، فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين.



في حين احتل ريال سوسيداد المركز الأول في المجموعة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، حيث خاض 6 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات.



ومن المقرر أن يخوض باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - لوكاس بيرالدو - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: فيتينيا - أوجارتي - كارلوس سولير

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - برادلي باركولا