نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإماراتي قبل مباريات اليوم الخميس.. الوصل يتصدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر نادي الوصل جدول الترتيب وينافسه العين والشباب ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإماراتي قبل مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة. مواعيد مباريات الخميس النصر ضد حتا 8:00 بتوقيت القاهرة. الإمارات ضد بني ياس 8:00 بتوقيت القاهرة. جدول ترتيب الدوري الإماراتي 1- الوصل 42 نقطة

2- العين 34 نقطة

3- شباب الأهلي 33 نقطة

4- الوحدة 30 نقطة

5- الشارقة 27 نقطة

6- النصر 22 نقطة

7- الجزيرة 21 نقطة

8- البطائح 19 نقطة

9- خورفكان 17 نقطة

10- بني ياس 16 نقطة

11- اتحاد كلباء 14 نقطة

12- عجمان 14 نقطة

13- الإمارات 8 نقاط

14- حتا 5 نقاط القنوات الناقلة لمباريات اليوم تردد قناة أبوظبي الرياضية القمر: نايل سات التردد: 11411 الاستقطاب: أفقي الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4.