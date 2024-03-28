نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإماراتي قبل مباريات اليوم الخميس.. الوصل يتصدر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يتصدر نادي الوصل جدول الترتيب وينافسه العين والشباب ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإماراتي قبل مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات الخميس
النصر ضد حتا 8:00 بتوقيت القاهرة.
الإمارات ضد بني ياس 8:00 بتوقيت القاهرة.
جدول ترتيب الدوري الإماراتي
1- الوصل 42 نقطة
2- العين 34 نقطة
3- شباب الأهلي 33 نقطة
4- الوحدة 30 نقطة
5- الشارقة 27 نقطة
6- النصر 22 نقطة
7- الجزيرة 21 نقطة
8- البطائح 19 نقطة
9- خورفكان 17 نقطة
10- بني ياس 16 نقطة
11- اتحاد كلباء 14 نقطة
12- عجمان 14 نقطة
13- الإمارات 8 نقاط
14- حتا 5 نقاط
القنوات الناقلة لمباريات اليوم
تردد قناة أبوظبي الرياضية
القمر: نايل سات
التردد: 11411
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 30000
تصحيح الخطأ: 3/4.