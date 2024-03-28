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جدول ترتيب الدوري الإماراتي قبل مباريات اليوم الخميس.. الوصل يتصدر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإماراتي قبل مباريات اليوم الخميس.. الوصل يتصدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يتصدر نادي الوصل جدول الترتيب وينافسه العين والشباب ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإماراتي قبل مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الخميس

النصر ضد حتا 8:00 بتوقيت القاهرة.

الإمارات ضد بني ياس 8:00 بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب الدوري الإماراتي

1- الوصل 42 نقطة
2- العين 34 نقطة
3- شباب 33 نقطة
4- الوحدة 30 نقطة
5- الشارقة 27 نقطة
6- النصر 22 نقطة
7- الجزيرة 21 نقطة
8- البطائح 19 نقطة
9- خورفكان 17 نقطة
10- بني ياس 16 نقطة
11- اتحاد كلباء 14 نقطة
12- عجمان 14 نقطة
13- الإمارات 8 نقاط
14- حتا 5 نقاط

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 30000

تصحيح الخطأ: 3/4.

الكلمات الدلائليه
محمد الشيخ

محمد الشيخ

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