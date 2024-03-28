نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يختار ثلاثي هجوم برشلونة أمام لاس بالماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، الثلاثي الهجومي الذي سيشارك في تشكيل الفريق لخوض مواجهة لاس بالماس القادمة في بطولة الدوري الإسباني.

تشافي يختار خط هجوم برشلونة أمام لاس بالماس

يستعد فريق برشلونة لمواجهة لاس بالماس ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل.

أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن تشافي اختار فيتور روكي وجواو فيليكس ولامين يامال في خط هجوم برشلونة أمام لاس بالماس.

وتقام مباراة برشلونة ولاس بالماس على ملعب "كامب نو" يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

ويحتل فريق برشلونة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة.