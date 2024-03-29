باريس سان جيرمان يترقب.. رئيس ميلان يحسم مستقبل لياو

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أحمد جودة - القاهرة - كشف جورجيو فورلاني الرئيس التنفيذي لنادي ميلان تطورات في مستقبل رافاييل لياو لاعب الروسونيري، خلال الموسم المقبل.

وكان العديد من الأندية وأبرزها تشيلسي تريد التعاقد مع الجناح البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

رئيس ميلان يحسم مستقبل لياو

وقال فورلاني في تصريحات لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية: "عقد لياو يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 175 مليون يورو".

وتابع "لكن أستطيع تأكيد أن رغبة لياو هي البقاء والاستمرار في ميلان".

وأضاف "ثيو هيرنانديز ومايك مانيان مرتبطان بعقد حتى 2026، اللاعبون دائما ما يقررون مستقبلهم".

وأتم "أتمنى أن يبقى ثيو هيرنانديز معنا لأطول فترة ممكنة".

ويحاول الروسونيري تجديد عقد الحارس الفرنسي إذ يتقاضى حاليا مليونين و800 آلاف يورو، ويسعى ميلان لرفع راتبه ليصل إلى 5 ملايين.