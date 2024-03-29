أحمد جودة - القاهرة - جدول ترتيب الدوري السعودي .. مباريات اليوم الجمعة 29 مارس 2024

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي بشكل عام والشعب السعودي بشكل خاص عن ترتيب الدوري السعودي، حيث تقام اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، ومن ثم نجح الأخضر السعودي في تحقيق الفوز على طاجيكستان بهدف، ثم بعد ذلك فرض عليه التعادل، حيث يواصل فريق الهلال تصدر الجدول للمحترفين روشن هذا الموسم، وهذا بعد نهاية الجولة 24، وذلك برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

ترتيب الدوري السعودي



يرغب العديد من عشاق الكرة في السعودية معرفة ترتيب الدوري السعودي، حيث جاء الترتيب هلى النحو التالي:

جاء فريق الهلال 68 نقطة.

أما فريق النصر 56 نقطة.

وأيضًا الأهلي 47 نقطة.

بينما الاتحاد 43 نقطة.

أما التعاون 40 نقطة.

والاتفاق 35 نقطة.

أما ضمك 34 نقطة.

وأيضًا الفيحاء 32 نقطة.

أما الفتح 31 نقطة.

وكذلك الخليج 28 نقطة.

أما الشباب 28 نقطة.

وأيضًا الوحدة 27 نقطة.

والرائد 24 نقطة.

أما الرياض 24 نقطة.

وكذلك الأخدود 24 نقطة.

أما الطائي 22 نقطة.

وأبها 21 نقطة.

وكذلك الحزم 15 نقطة.

ترتيب هداف الدوري السعودي

جاء ترتيب هداف الدوري السعودي كما يلي:

كريستيانو رونالدو حيث سجل ثلاثة وعشرين هدفًا.

وكذلك أيضًا ألكسندر ميتروفيتش سجل عشرين هدفًا.

وأيضًا عبد الرزاق حمد الله سبعة عشر هدفًا.

وأيضًا أندرسون تاليسكا ستة عشر هدفًا.

وكيفين نكودو خمسة عشر هدفًا.



مباريات اليوم الجمعة 29 مارس 2024



تقوم العديد من المباريات اليوم، ومن ثم مباريات التعاون ضد الأخدود، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 11:00مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وأيضًا مباراة ضمك ضد الخليج، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وكذلك مباراة الأخدود ضد الرائد، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، و11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وأيضًا مباراة الاتفاق ضد الأهلي، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وكذلك أيضًا مباراة الاتحاد ضد الفيحاء، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

