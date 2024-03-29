حقيقة إقالة وليد الركراكي من تدريب منتخب المغرب

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الاتحاد المغربي لكرة القدم الحقيقة بشأن الشائعات التي ترددت حول رحيل المدير الفني وليد الركراكي من تدريب منتخب المغرب وتداول الأخبار حول المفاوضات مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

حقيقة إقالة وليد الركراكي

تم خوض منتخب المغرب مباراتين ودية خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس الحالي، حيث فاز على منتخب أنجولا بهدف دون رد وتعادل دون أهداف مع منتخب موريتانيا.

جاء هذا بعد أداء منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022 والذي ودع بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار من الدور الـ 16 بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا، على الرغم من كونه كان من بين المرشحين القويين للفوز باللقب بناءً على الأداء المميز الذي قدمه في المونديال.

وفيما يخص الشائعات التي تناولت إقالة المدير الفني وليد الركراكي، نفى مصدر داخل الاتحاد المغربي ما تم نشره بهذا الخصوص، مؤكدًا أن الجامعة لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن، وأن الاجتهادات التي تم تداولها تظل مجرد تكهنات، حيث لم يتم عقد الاجتماع المقرر بين رئيس الجامعة فوزي لقجع والركراكي حتى اللحظة.

وأكد الاتحاد المغربي أيضًا عدم وجود أي اتصال مع أي مدرب آخر في الوقت الحالي، بما في ذلك المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي سبق له تولي تدريب المنتخب الوطني وقاده في مشواره نحو كأس العالم في روسيا 2018.