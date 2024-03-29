نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحله لجماهير الاتحاد السكندرى لبرج العرب وبيان فيوتشر يثير أزمة قبل تدارك الموقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تنظيم رحلة لجماهير النادى لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم، أمام المصرى فى المباراة المقرر لها فى التاسعة ونصف، مساء الأثنين القادم ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن تتواجد الحافلات الخاصة بنقل المشجعين، يوم الأثنين القادم الساعة السابعة ونصف أمام ستاد الجامعة الكائن خلف مقر نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى وذلك لحاملي بطاقة المشجع وتذكرة المباراة.

وحرص طارق العشرى المدير الفنى للفريق على استغلال فترة التوقف فى علاج الأخطاء التي ظهرت في مباريات الدورى.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى جدول المسابقة برصيد 24 نقطة.

ومن ناحية أخرى كاد البيان الذى أصدرته إدارة فيوتشر عصر اليوم بتوجيه الشكر إلى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وجماهير ناديه أن يتسبب فى أزمة مع جماهير الاتحاد السكندرى.

وكانت إدارة فيوتشر اصدرت بيانا وجهت خلاله الشكر لرئيس النادى الأهلى على زيارتة لأحمد رفعت المتواجد فى مستشفى وادى النيل لاستكمال العلاج وكذلك لجماهير النادى الأهلى على دعمها للاعب.

وتسبب هذا البيان فى حدوث حاله من الاستياء لدى جماهير الاتحاد السكندرى الذى شنت هجوما خلال الساعات الماضية على إدارة فيوتشر لتجاهلها المجهود الكبير الذى بذله محمد مصيلحى منذ إصابة اللاعب يوم 11 مارس وحتى خروجه يوم الأربعاء الماضى وكذلك الجماهير السكندرية التى حاصرت مستشفى زمزم التى تواجد بها اللاعب من أجل الاطمئنان عليه.

وتداركت إدارة فيوتشر الخطأ وأصدرت بيانا منذ قليل لتوجيه الشكر إلى رئيس نادى الاتحاد السكندرى وجماهير الإسكندرية.