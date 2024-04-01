نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأفضل في العالم".. أرتيتا يتغني بـ مانشستر سيتي بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغني المدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، بمستوى مانشستر سيتي هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتعادل مانشستر سيتي أمام آرسنال، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، على أرضية ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وخلال حديث المدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، في المؤتمر الصحفي بعد مباراة مانشستر سيتي، أشاد لرجال جوارديولا، حيث قال: "إنهم أفضل فريق في العالم، ويمتلكون أفضل مدرب في العالم، علينا اللحاق بهم ومحاولة أن نكون أفضل منهم."