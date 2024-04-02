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أحمد جودة - القاهرة - وجه أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، رسالة خاصة إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم في تصريحات تلفزيونية.

أسطورة الزمالك يواجه رسالة لحسام حسن

وقال أيمن يونس": "لا أستطيع إصدار حكم نهائي على حسام حسن، بعد بطولة كأس عاصمة مصر" لإنه عنده "عند" هو شايف لعيبة كويسة مبتلعبش في أنديتها وبيضمها وبيلعبها زي أكرم توفيق، لا يشارك مع النادي الأهلي، على الرغم أنه رفض يضم محمد النني، لأنه لايشارك مع نادي آرسنال".



وتابع: "مش عاوز حسام حسن، يتعامل في المنتخب زي النادي، ويقف على الخط متعصب، المنتخب حاجة تانية، (أوضة لبس وملعب)، وإنما لو كلمته كتير في الملعب هيفقد تركيزه".

ووجه أيمن يونس نصيحة إلى حسام حسن، قائلا: "كل الناس بتحبك وفي ضهرك، اظبط عيلة منتخب مصر واظبط كل أدواتك وحط موازين ثابتة على الجميع مثلما فعل الجوهري وحسن شحاتة".