نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شريف يسجل هدفًا بمهارة فردية في مرمى الاتحاد.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل المصري محمد شريف لاعب الخليج، هدف التعادل لفريقه أمام الاتحاد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي.

كان الاتحاد قد تقدم في النتيجة بهدف عن طريق مهند الشنقيطي، في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي للشوط الأول.

وتمكن محمد شريف، من تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه في مرمى الاتحاد خلال الدقيقة "81"، ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

وجاء هدف محمد شريف بعدما توغل لداخل منطقة الجزاء وراوغ دفاع الاتحاد ثم سدد الكرة في الشباك بنجاح.

شاهد هدف محمد شريف ضد الاتحاد