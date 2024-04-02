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أحمد جودة - القاهرة - يواصل بايرن ميونيخ الألماني في الوقت الحالي البحث عن خليفة جديد لمدربه توماس توخيل، الذي من المقرر رحيله مع نهاية الموسم الجاري.

مدرب مانشستر يونايتد السابق يدخل حسابات بايرن ميونيخ

وبحسب الصحفي " فلوريان بليتنبرغ " فإن رؤساء نادي ميونيخ اجتمعوا مع رالف رانجنيك وأجروا مناقشات موضوعية.

ومع ذلك، فإن المدرب الألماني ليس المرشح الأول ليحل محل توماس توخيل، يُشار إلى أن النادي ينوي دعوة روبرتو دي زيربي أو جوليان ناجيلسمان أولًا، فقط في حالة عدم توفرهم سيتم عرض المنصب على رانجنيك.

ويبلغ رانجنيك من العمر 65 عامًا، ويقوم حاليًا بتدريب المنتخب النمساوي، كما من المنتظر أن يقود الفريق في بطولة أمم أوروبا 2024.

كما أن المدرب الألماني قد خاض تجارب في مانشستر يونايتد، آر بي لايبزيغ، شالكه، هوفنهايم، وأندية أخرى.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن قيادة بايرن ميونخ أجرت أيضًا محادثات مع مرشح آخر لمنصب المدير الفني، ولكن لم يتم الإفصاح عن الأسم حتى الآن.

