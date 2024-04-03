نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة شمال إفريقيا للناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُجريت أمس الثلاثاء قرعة بطولة شمال إفريقيا للناشئين مواليد 2007-2008، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا.

ومن المُقرر أن تحتضن الجزائر فعاليات البطولة شمال إفريقيا للناشئين في الفترة بين 16 و26 أبريل 2024، حيث سيُخوض كل منتخب في البطولة 4 مباريات.

يُشرف على منتخب مصر للناشئين فنيًا أحمد الكأس، بمساعدة محمد إبراهيم كمدرب عام، ورامي عادل كمدرب، وأحمد فوزي في تدريب حراس المرمى.

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة شمال إفريقيا للناشئين

ستفتتح مصر مبارياتها بمواجهة تونس، ومن ثم ليبيا، وبعدها المغرب، وأخيرًا الجزائر.

إليك جدول مباريات بطولة شمال إفريقيا للناشئين:

18 أبريل 2024 - الجولة الأولى:

مصر vs تونس

المغرب vs الجزائر

20 أبريل - الجولة الثانية:

مصر vs ليبيا

تونس vs المغرب

22 أبريل - الجولة الثالثة:

ليبيا vs المغرب

الجزائر vs تونس

24 أبريل - الجولة الرابعة:

مصر vs المغرب

ليبيا vs الجزائر

26 أبريل - الجولة الخامسة: