نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "بالأرقام" مبلغ خيالي للكرة المصرية حال خوض مباراتي الأهلي والزمالك بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي سيف زاهر عن تفاصيل مهمة تتعلق بمكاسب نقل مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري للسعودية، مشيرًا إلى أنها تشكل مفاجأة مهمة، على الرغم من ضرورة الحصول على موافقات رسمية من جميع الجهات ذات الصلة، سواء داخل إفريقيا أو آسيا.

مبلغ خيالي للكرة المصرية حال خوض مباراتي الأهلي والزمالك بالسعودية

وأوضح زاهر خلال مشاركته في برنامج "ملعب أون تايم" أن قيمة المكاسب المالية المتوقعة من نقل مباراتي الأهلي والزمالك إلى السعودية قد تتجاوز 250 مليون جنيه مصري، حيث سيحصل كل نادي على مبلغ قدره 50 مليون جنيه، وهو مبلغ كبير سيعود بالفائدة على الأندية المصرية بشكل عام، ويسهم في رفع مستوى الكرة المصرية.

وأشار زاهر إلى أن العرض الذي تم تقديمه يعتبر ضخمًا للغاية، مما يؤكد على جاذبية الدوري المصري وشعبيته في دول الخليج، حيث استفادت الجهات المعنية في السعودية من مباراة كأس مصر سابقة الذكر، بجانب الاستفادة المالية للأندية المشاركة.

وأخيرًا، أكد زاهر على سرعة إغلاق الملاعب في مباريات الأهلي والزمالك في مصر، وأن جاذبية الفريقين تتجاوز الحدود، مما يعزز من جاذبية نقل مبارياتهما وتسويقها في دول الخليج، ويسهم في زيادة الإيرادات والمكاسب المالية للأندية والاتحادات المعنية.