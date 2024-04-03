نجم الأهلي: محمد عبد المنعم لديه عيب خطير.. وكهربا ليس الأفضل في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد بلال، الذي كان يلعب في صفوف الفريق الأول لنادي الأهلي سابقًا، وجود عيب كبير يتعلق بأداء محمد عبد المنعم، الذي يشغل مركز الدفاع في الفريق الأحمر، كما أوضح رأيه في أداء محمود كهربا في مركز المهاجم.

وتأتي تصريحاته هذه في ظل استعدادات الفريق لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستُقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، مساء يوم الجمعة المقبل.

تصريحات أحمد بلال عن عبد المنعم وكهربا

وقال بلال في مقابلة تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "يجب علينا تعليم لاعبي الجيل الحالي والأجيال القديمة حول أساليب اللعب في هذا الزمان، إذ إن الكرة الحديثة عادت للوراء بعض الشيء، وكنا نمتلك حركة تكتيكية مميزة في السابق".

وأضاف: "بالنسبة لقدراتي، لا أرى أحدًا يفوقني من حيث المواهب الطبيعية، لكن من حيث الإنجازات فإن عماد متعب وحسام حسن قد تجاوزا مسيرتي الرياضية، ومع ذلك، أعتبر قدراتي من بين أفضل ما وُجد في مصر".

وأختتم بلال تصريحه بالقول: "محمد عبد المنعم يعاني من عيب واضح وهو الثقة الزائدة للغاية في نفسه، وبالإضافة إلى ذلك، محمود كهربا ليس اللاعب الأفضل في مركز المهاجم في مصر، وأعتقد أنه ليس هناك رأس حربة مميز في الدوري المصري حاليًا".