عاجل.. أول رد فعل من رمضان صبحي على إيجابية عينة المنشطات

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أحمد جودة - القاهرة - قرر رمضان صبحي، لاعب فريق كرة القدم في نادي بيراميدز، اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة القرار الذي أصدرته لجنة المنشطات المصرية ضده.

أول رد فعل من رمضان صبحي

تفاعلت الأوساط الرياضية بشكل كبير مع هذه الخطوة، بعدما أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام نتائج اختبارات إيجابية لعينة رمضان صبحي قبل عدة أيام.

ووفقًا لمصادر موثوقة، قدم رمضان صبحي مذكرة مدعومة بالوثائق للجنة المنشطات، تضمنت نتائج سلبية لـ6 اختبارات أجراها قبل العينة المثيرة للجدل، بالإضافة إلى ثلاث اختبارات أخرى بعد تلك العينة.

بالإضافة إلى ذلك، توجد عينة إضافية تم سحبها من اللاعب بعد ساعة واحدة فقط من العينة المتناقضة، بالإضافة إلى وثائق أخرى تثبت براءته من أي تلاعب في عملية الاختبار.

من الممكن أن يواجه رمضان صبحي عقوبات من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات، مما قد يؤدي إلى إيقافه عن المشاركة في المباريات وفقدان فرصته في تمثيل فريقه؛ هذا قد يؤثر سلبًا على مسيرته الرياضية.