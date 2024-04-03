نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات كأس إيطاليا اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإيطالية عن موعد مباراة فيورنتينا وأتلانتا في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا اليوم الأربعاء

يستضيف فيورنتينا نظيره أتلانتا بيرغامو على ملعب أرتيميو فرانكي مساء يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل الحالي في مباراة ذهاب الدور نصف نهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وستقام المباراة بين فيورنتينا وأتلانتا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

خسر فيورنتينا نهائي كأس إيطاليا في الموسم الماضي على يد إنتر ميلانو بهدفين مقابل هدف بينما سيحاول أتالانتا الظهور في النهائي لأول مرة منذ الهزيمة بهدفين مقابل هدف على يد يوفنتوس في عام 2021.

تقابل الفريقان في 20 مباراة في المواسم الماضية، حيث فاز أتلانتا في 6 مباريات بينما تعادل الفريقان في 7 مباريات.

وستبث أحداث مباراة فيورنتينا وأتالانتا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية كما تقوم قنوات Sport TV2 Portugal Sport 2 Hungary Italia 1 بنقل أحداث اللقاء.

وستقوم قناة StarzPlay بنقل أحداث المباراة وسيقوم المعلق الرياضى خالد الغول بالتعليق علي احداث اللقاء.