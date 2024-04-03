نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مباريات الأربعاء 3ابريل 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، في تحقيق إنجازات جديدة خلال الموسم الحالي بعد تسجيله هاتريك في مباراة الطائي تلاه هاتريك آخر أمام أبها بالدوري السعودي للمحترفين.

يواصل رونالدو تفوقه على ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال بعد احرازه هدفين في مباراة فريقه أمام الشباب.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

يأتي ترتيب هدافي الدوري السعودي على النحو التالي:

1- كريستيانو رونالدو "النصر"، 29 هدفًا.

2- ألكسندر ميتروفيتش "الهلال"، 22 هدفًا.

3- عبد الرزاق حمد الله "الاتحاد"، 18 هدفًا.

4- أنديرسون تاليسكا "النصر"، 16 هدفًا.

5- جورج نكودو "ضمك"، 15 هدفًا.

6- فراس البريكان "الأهلي"، 14 هدفًا.

7- إيجالو "الوحدة"، 12 هدفًا.

8- سالم الدوسري "الهلال"، 12 هدفًا.

9- بيرنارد مينساه "الطائي"، 11 هدفًا.

10- هنري أونيكورو "الفيحاء، 10 أهداف.