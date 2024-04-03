نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى في مانشستر يونايتد بسبب غياب ثنائي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب المدافعين، الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز والسويدي فيكتور لينديلوف عن صفوف مانشستر يونايتد، لنحو شهر على الأقل بسبب مشكلة عضلية.

وخرج لينديلوف صاحب الـ29 عاما مصابا في أوتار الركبة، خلال المواجهة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت الماضي، وشارك مارتينيز بدلا منه.

لكن مانشستر أعلن اليوم الثلاثاء أن مارتينيز تعرض لإصابة في عضلة السمانة خلال التدريبات وسيغيب عن المباريات المقبلة للفريق، بداية من مواجهة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج بعد غد الخميس.

وعانى مانشستر يونايتد من قائمة مطولة من اللاعبين المصابين في الموسم الحالي.