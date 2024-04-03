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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، عن سر الخلاف بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر.

رضا عبد العال يكشف أسباب خلاف صلاح وحسام حسن



وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية "محمد صلاح، لو جه هياخد من حسام حسن، اللقطة والجماهير كلها في المدرجات هتكون مع محمد صلاح".

وأضاف: "لو جوارديولا، جه مسك منتخب مصر، محمد صلاح هيهمشه، لأن الجماهير كلها هتكون مع صلاح"، مضيفًا: "العالم كله بيقدرمحمد صلاح، وإحنا في مصر بنقول بيخاف على رجله في مباريات المنتخب! المستوى في الدوري الإنجليزي غير مصر، احنا معندناش كورة".