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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس تكشف الجلاكتيكوس الجديد للملكي وموندو ديبورتيفو تعلق على تغييرات انريكي داخل قلعة باريس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاربعاء الموافق 03-04-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
1- لاغازيتا ديلو سبورت:
اليوفي 2-0 لاتسيو
السيدة العجوز تقترب من النهائي
هذا هو اليوفي
سينر الاسطوري
طريقة لعبه تشابه فيدرر
ديربي ملتهب
في السان سيرو يمكن للانتر حسم اللقب في الديربي
لوكاكو اختفى لذا روما يخسر النقاط
كورييري ديلو سبورت
كأس ايطاليا اليوفي حسم الذهاب 2-0 ويقترب من النهائي
هيا اليغري
كييزا وفلاهوفيتش: هذا اليوفي لا يرحم
نابولي يبدأ من جديد وكأنها هبة من الله
انتر انزاغي يتفوق على مورينيو: 100انتصار في 150 مباراة
ماركا
لا للعنصرية
إذا كنا حقا" نريد إنهاء العنصرية فلا ينبغي معاقبة الشيخ
عملية ميلتاو
آس
الغالاكتيكوس الجديد
مبابي بيلينغهام فيني رودريغو اندريك دياز
البرشا ينوي حصد الاموال من خلال لاعبي قلب الدفاع: فقط كوبارسي ليس للبيع
تم طعن السيتي من الخلف
موندو ديبورتيفو
لويس انريكي يقوم بالتغييرات في باريس
رودريغو يخطط