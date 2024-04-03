نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس تكشف الجلاكتيكوس الجديد للملكي وموندو ديبورتيفو تعلق على تغييرات انريكي داخل قلعة باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاربعاء الموافق 03-04-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

1- لاغازيتا ديلو سبورت:

اليوفي 2-0 لاتسيو

السيدة العجوز تقترب من النهائي

هذا هو اليوفي

​سينر​ الاسطوري

طريقة لعبه تشابه فيدرر

ديربي ملتهب

في السان سيرو يمكن للانتر حسم اللقب في الديربي

​لوكاكو​ اختفى لذا روما يخسر النقاط

كورييري ديلو سبورت

​كأس ايطاليا​ اليوفي حسم الذهاب 2-0 ويقترب من النهائي

هيا اليغري

كييزا وفلاهوفيتش: هذا اليوفي لا يرحم

​نابولي​ يبدأ من جديد وكأنها هبة من الله

انتر انزاغي يتفوق على ​مورينيو​: 100انتصار في 150 مباراة

ماركا

لا للعنصرية

إذا كنا حقا" نريد إنهاء العنصرية فلا ينبغي معاقبة الشيخ

عملية ميلتاو

آس

الغالاكتيكوس الجديد

مبابي ​بيلينغهام​ فيني رودريغو اندريك دياز

البرشا ينوي حصد الاموال من خلال لاعبي قلب الدفاع: فقط كوبارسي ليس للبيع

تم طعن السيتي من الخلف

موندو ديبورتيفو

لويس انريكي يقوم بالتغييرات في باريس

رودريغو يخطط