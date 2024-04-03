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أحمد جودة - القاهرة - تفوق فريق باير ليفركوزن على هوفنهايم بنتيجة (2-1) في مباراة أقيمت يوم السبت الماضي، وهذا الفوز يعزز موقعه في صدارة ترتيب الدوري الألماني بفارق 13 نقطة عن منافسه الأقرب بايرن ميونخ، وذلك قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

متى يحسم بايرليفركوزن تتويجه بالبوندسليجا؟

بهذا الفوز، وصل ليفركوزن إلى 73 نقطة من 27 مباراة، متقدما بفارق كبير على بايرن ميونخ الذي يحتل المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

يُعد هذا الموسم ليفركوزن موسمًا استثنائيًا حيث لم يُعرض للهزيمة سوى 4 مرات، ولم يخسر أي مباراة في جميع المسابقات، وهذا يُعتبر أداءًا مميزًا يضعه في موقع مميز للفوز باللقب الدوري لأول مرة في تاريخه.

رغم أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثاني ويمتلك سجلًا ممتازًا دون هزيمة في 28 مباراة، إلا أن ليفركوزن يواصل تحطيم الأرقام القياسية، حيث وصل إلى 73 نقطة في هذه المرحلة من الموسم، وهو رقم قياسي للفريق.

باقي المباريات في الموسم يمكن أن تحسم الأمور، ويحتاج ليفركوزن لثلاثة انتصارات فقط للتتويج باللقب بصرف النظر عن نتائج بايرن ميونخ، ويُعتبر هذا إنجازًا كبيرًا بالنظر إلى الأداء المتميز لفريقه والفارق الكبير في النقاط.