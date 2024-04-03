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أحمد جودة - القاهرة - رد نيك هوسيه، وكيل ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ، على تصريحات ماكس إيبرل، المدير الرياضي للنادي البافاري.

وكيل ألفونسو ديفيز يرد بقوة على بايرن ميونخ

وقال هوسيه، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "ليس من العدل أن يتعرض ألفونسو للهجوم الآن، قبل عام كنا على مقربة من التوصل لاتفاق وتغيرت إدارة النادي بأكملها، ولم يحدثنا أحد في أي شيء لمدة 7 أشهر، رغم أنني كنت أحاول التواصل معهم".

واستنكر: "الآن يعطوننا إنذارًا، وعلينا أن نقرر في غضون أسبوعين لأن النادي يتعرض لضغوط ويحتاج إلى الكثير من الوقت لاتخاذ قرار بشأن القيادة الجديدة؟ هذا ليس عادلًا".

وأوضح هوسيه، أن نية ألفونسو ديفيز هي اتخاذ قراره في نهاية الموسم.