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أحمد جودة - القاهرة - أكد المحامي الدولي نصر عزام أن لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز إلى القضاء المصري في واقعة اعتداء حسين الشحات لاعب الأهلي عليه، لا يشوبه أي مخالفة للوائح فيفا.

محامي دولي يكشف مفاجأة كبرى بشأن واقعة الشحات والشيبي

قال عزام في تصريحات تلفزيونية: "النظام الأساسي لـ فيفا به المادة رقم 58، والتي تمنع اللجوء للمحاكم المدنية لكن في نفس الوقت المادة لها بعض الاستثناءات لاحترام قوانين الدول، هل الشيبي لجأ لمحكمة مدنية أم لجأ للنيابة العامة بخصوص حق جنائي، والنيابة العامة هي من تنظر في تحويل الموضوع للمحكمة أو رفضه وفقا لتصنيفه من وجهة نظرها.. فإذا رأت النيابة أنه شق رياضي سوف ترفض الدعوى، ولكن إذا استقر لها أنه شق جنائي فسوف تحيل الدعوى للقضاء والمحكمة المختصة، وهذا حق دستوري لجميع اللاعبين".

وتابع: "فيفا لا يتخطى قوانين الدولة التي يوجد بها في الشق الجنائي، والنيابة العامة المصرية هي التي لها حق التحقيق في أمر جنائي يتقدم به أي لاعب".

وأضاف: "من حق الشيبي تقديم بلاغ ما دام الأمر جنائي أما رياضيا فاتحاد الكرة أصدر قراره"

واختتم: "القضية في الوقت الحالي جنائية لكن في النهاية المحكمة هي التي ستقرر بشكل نهائي حجم العقوبة، وهذا لا يعد مخالفة للاتحاد الدولي لكرة القدم"

