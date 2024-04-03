الرياضة

الهلال السعودي يواصل تحطيم الأرقام القياسية عقب الفوز على الأخدود

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أحمد جودة - القاهرة -  

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، رقما قياسيا جديدا عقب الفوز على نظيره فريق الأخدود، مساء امس الثلاثاء الموافق 3 إبريل الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

نتيجة مباراة الهلال ضد الأخدود في الدوري السعودي

ونجح فريق الهلال، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق الأخدود، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما في الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر فريق الهلال صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي، برصيد 74 نقطة، بينما يتواجد النصر، في المركز الثاني بجدول الترتيب.

الهلال السعودي يتصدر الأندية الأكثر تحقيقا للفوز المتتالي

31 فوزًا: الهلال (السعودية) عام 2024

• 27 فوزًا: ذا نيو سينتس (ويلز) عام 2016

• 26 فوزًا: أياكس (هولندا) موسم 1971-1972

• 25 فوزًا: أياكس (هولندا) عام 1955

• 24 فوزًا: كوريتيبا (البرازيل) عام 2011

• 23 فوزًا: بايرن ميونخ (ألمانيا) في 2020

• 22 فوزًا: ريال مدريد (إسبانيا) في 2014

21 فوزًا: مانشستر سيتي (إنجلترا) في
2020-21

رينجرز (إسكتلندا) عام 2013

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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