نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي ينتزع فوزًا قاتلًا من سموحة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، فوزًا غاليًا على حساب ضيفه سموحة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري النيل، بهدفين مقابل هدف.

نتيجة مباراة الإسماعيلي وسموحة في الدوري المصري

تمكن النيجيري جونيور أجاي، من تسجيل هدف سموحة الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 43 من عمر المباراة.

وسجل عمر الساعي هدف التعادل لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 86 من زمن المباراة بعد تمريرة رائعة من أحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء.

واستمر فريق الدراويش في محاولة البحث عن هدف الفوز حتى تمكن أحمد الشيخ من تسجيله في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدلًا من الضائع من عمر اللقاء.

وأصبح الإسماعيلي بهذا الفوز، في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري العام، وذلك برصيد 17 نقطة، بينما يظل فريق سموحة في المركز الثامن برصيد 22 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها كل فريق.