نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحكم مواجهة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الأهلي والوحدة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة رقم 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

نتيجة مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي

انطلقت أحداث الشوط الأول بين الفريقين بإستحواذ وسيطرة من قبل فريق الأهلي السعودي بسيطرة واستحواذ على فريق الوحدة.

وأطلق الحكم صافرة الشوط الثاني بحماس من قبل الفريقين من أجل إحراز أي هدف لإنهاء اللقاء مبكرا.

ومع الدقيقة "48 "استطاع لاعب فريق الوحدة عبد العزيز نور أن يحرز الهدف الأول لفريقه في شباك منافسه بعد تمريرة من زميله باخشوين.

وأدرك الأهلي التعادل في الدقيقة "83" عن طريق لاعبه روجير إيبانيز بعد تمريرة من زميله رياض محرز.

وانتهى اللقاء بين الوحدة والاهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وبهذه النتيجة؛ يكون فريق الأهلي السعودي قد أنهى المباراة وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 52 نقطة.

ويأتي الوحدة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 31 نقطة.