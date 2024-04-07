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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن نادي برشلونة استقر على استمرار سيرجي روبيرتو في صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد روبيرتو مع برشلونة في 30 يونيو المقبل، وبالتالي، قد يرحل مجانًا نهاية الموسم.

برشلونة يحسم مصير نجم الفريق

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة أبلغوا روبيرتو برغبتهم في تجديد عقده لمدة موسم آخر، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات في الأسابيع المقبلة.

وأضافت أن تجديد عقد اللاعب جاء بناء على توصية من جانب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، الذي يراه أحد أهم العناصر مع البلوجرانا، كما أنهم سعداء بكيفية قيادته للفريق الأول، ويقدرون مشاركته وقيادته في غرفة الملابس.

وأتم التقرير هناك سببًا آخر يجعل برشلونة حريصًا على الاحتفاظ باللاعب سيرجي روبيرتو، وهو أن راتبه من بين أدنى الرواتب في الفريق الأول، ومن المرجح أن تظل هذه الشروط كما هي في العقد الجديد.