نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يتعادل مع شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "برامول لين"، وذلك في إطار الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

أحداث مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

سجل تياجو سيلفا أول أهداف اللقاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء شيفيلد يونايتد، نفذها كونور كالاجر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها سيلفا بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتمكن جايدن بوغلا من تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه شيفيلد يونايتد في الدقيقة 33، بعد تمريرة رائعة من جوستافو هامر إلى بوغلا الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين، سكنت الشباك على يسار الحارس دوردي بيتروفيتش.

وأضاف نوني مادويكي الهدف الثاني لصالح تشيلسي في الدقيقة 66، بعد تمريرة من كول بالمر إلى مادويكي الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، سجل أوليفر مكبورني الهدف الثاني والتعادل لصالح شيفيلد يونايتد، بعد تسديدة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يمين دوردي بيتروفيتش حارس مرمى تشيلسي.

ترتيب فريقي تشيلسي وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

يحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 44 نقطة، بعد الفوز في 12 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 4 مواجهات، فيما يتذيل فريق شيفيلد يونايتد الترتيب برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 22 مواجهة.

