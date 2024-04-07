نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام هوتسبير يقسو على نوتنجهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق نوتنجهام فورست؛ بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورست

وفي بداية أحداث الشوط الأول من المباراة، سيطر لاعبو فريق توتنهام هوتسبير على الكرة، مع وجود محاولات هجومية لتسكن شباك حارس مرمى نوتنجهام فورست.

وسجل اللاعب موريلو نجم فريق نوتنجهام فورست، هدف عكسي في شباك فريقه لصالح توتنهام هوتسبير في الدقيقة الخامسة عشر من أحداث الشوط الأول.

ثم أدرك وود لاعب فريق نوتنجهام فورست، هدف التعادل في الدقيقة 27 من الشوط الأول، بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى توتنهام.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورست، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومع أحداث الشوط الثاني، أضاف دي فان، نجم فريق توتنهام هوتسبير الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وأحرز بورو نجم فريق توتنهام هوتسبير، هدف فوز فريقه عند الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق توتنهام هوتسبير إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة، بينما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة

