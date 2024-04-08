معلق مباراة الاتحاد والوحدة اليوم الإثنين في كأس السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة السعودية لمتابعة مباراة الاتحاد والوحدة وذلك ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي في الموسم الحالي.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة في كأس السوبر السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والوحدة يوم الإثنين 8 إبريل 2024 على ملعب آل نهيان في الإمارات العربية المتحدة وذلك ضمن منافسات مباريات كأس السوبر السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات SSC Extra HD السعودية ومجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية بنقل أحداث المباراة.

وقررت شبكة قنوات ssc إسناد مهمة نقل أحداث وفعاليات مباراة الاتحاد والوحدة للمعلق محمد حسين ضرضور وعبدالله الغامدي.

يشارك في بطولة كأس السوبر السعودي بشكلها الجديد 4 أندية، وهم بطلي ووصيفي كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري المحترفين بنظام الدور قبل النهائي.

ثم سيتقابل الفريقان الفائزان من مباراتي الدور قبل النهائي في المباراة النهائية يوم 11 أبريل على استاد محمد بن زايد.

وتستضيف ملاعب الإمارات خلال الفترة ما بين الثامن والحادي عشر من أبريل الحالي مباريات كأس السوبر السعودي وهي المرة الرابعة التي تقام فيها البطولة خارج السعودية.

ويواجه اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه المصري أحمد حجازي بنظيره الوحدة على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أولى مباراتي نصف النهائي.

وكان اتحاد جدة قد حصد آخر بطولة لكأس السوبر السعودي على حساب الفيحاء بهدفين نظيفين.

وأصبحت بطولة كأس السوبر الأمل الأخير للاتحاد لإنقاذ موسمه، حيث يريد الفوز على الوحدة ولا شيء آخر من أجل إدراك ما فاته على المستويين المحلي والقاري في موسم متذبذب.

ويعتبر الهلال الأكثر فوزًا بلقب كأس السوبر السعودي 3 مرات يليه النصر الذي توج باللقب مرتين.

