نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمن الغلبة؟.. تاريخ مواجهات النصر والهلال قبل كأس السوبر السعودي اليوم 8-4-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق كرة القدم العربية مواجهة هامة ومرتقبة اليوم، بين فريقي النصر السعودي ونظيره الهلال السعودي، في كأس السوبر.

ويستضيف مواجهة النصر ضد الهلال في كأس السوبر السعودي، ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

- تاريخ مواجهات النصر والهلال في كأس السوبر قبل مواجهة اليوم

يشارك فريق الهلال السعودي في السوبر، بصفته بطلًا لكأس الملك نسخة 2023، فيما سيخوض فريق النصر السعودي، بطولة السوبر، بعدما احتل وصافة دوري روشن السعودي، في الموسم الماضي.

والتقى الفريقان في كأس السوبر السعودي مرتين، الأولى 2015 حيث فاز الهلال السعودي بهدف دون رد، فيما حسم فريق النصر لقب نسخة 2020 بثلاثية دون رد.

- الغيابات تضرب صفوف النصر السعودي قبل مواجهة كأس السوبر

تشهد قائمة فريق النصر السعودي غيابات عديدة ومؤثرة قبل مواجهة الهلال في كأس السوبر، حيث يفتقد الفريق جهود عبدالإله العمري ولاعب الوسط سامي النجعي والجناح أيمن يحيى للإصابة ومهاجمه محمد مران للانضمام للمنتخب الأولمبي والاسترالي عزيز بيهيتش لعدم القيد في القائمة المحلية لفارس نجد، فيما يغيب عن صفوف الهلال الصربي، ألكسندر ميتروفيتش.

ويسعى فريق النصر السعودي للثأر من نظيره الهلال، بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين أمام العميد، في مواجهاتهما الأخيرة، الأولى بثلاثية دون رد في دوري روشن السعودي، والثانية بهدفين دون رد في كأس موسم الرياض.

- موعد مباراة الهلال ضد النصر في كأس السوبر السعودي

تستضيف دولة الإمارات العربية بطولة كأس السوبر السعودي للنسخة الجارية بمشاركة أندية النصر والهلال والوحدة والإتحاد.

وكشف الإتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق، عن تغيير مسمى بطولة السوبر السعودية نسخة 2024، بعدما أعلن عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الدرعية لتغيير مسمى كأس السوبر السعودي إلى كأس الدرعية للسوبر السعودي لعام 2024.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي في أبو ظبي العاصمة الإماراتية بين يومي 8 و11 من أبريل الجاري، ويواجه النصر نظيره الهلال، فيما يواجه اتحاد جدة نظيره الوحدة.

وتنطلق صافرة مواجهة النصر ضد الهلال، مساء اليوم الإثنين الموافق 8-4-2024، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي.