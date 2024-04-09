تشكيل أرسنال أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل الجانرز لمواجهة بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب الإمارات.

تشكيل أرسنال أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: كيويور - ساليبا - جابرييل - بن وايت

خط الوسط: رايس - جورجينيو - أوديجارد

خط الهجوم: مارتينيلي - ساكا - هافيرتز

ويلتقي الفائز من أرسنال وبايرن ميونخ، مع المتأهل من لقائي ريال مدريد ومانشستر سيتي.