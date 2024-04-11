عاجل.. مجدي عبد الغني يرد على كهربا بتصريحات نارية بشأن توثيق العقد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مجدي عبد الغني، الذي كان عضوًا في مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقًا، عن تدخله في توثيق عقد لاعب الكرة محمود كهربا مع نادي الزمالك، وذلك قبل أن يفسخ كهربا عقده وينتقل إلى نادي أفيس البرتغالي، ومنه إلى نادي الأهلي حاليًا.

مجدي عبد الغني يرد على كهربا بتصريحات نارية

وفي تصريحات له عبر قناة "صدى البلد"، أكد عبد الغني أنه نشأ داخل النادي الأهلي، وأن انتمائه وولاءه تجاه النادي قائم على مبدأ الولاء الأهلاوي، مشيرًا إلى أنه لم يجد المجال داخل النادي للتعبير عن آرائه، مما دفعه للانتقاد في وسائل الإعلام، كما أكد على أنه لم يسع للعمل داخل النادي، وأن كرامته تتفوق على كل شيء، وأنه يرفض أن يتنازل عنها.

وأضاف عبد الغني أن عقد كهربا مع الزمالك تم توثيقه من قبل اتحاد الكرة، وأنه لم يواجه أي تحقيق من قبل الفيفا بخصوص هذا العقد، وأشار إلى أن عملية توثيق العقد تمت وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، وأن كهربا نفسه لم يعترض على صحة العقد أو يشير إلى وجود أي تزوير فيه.

وفيما يتعلق بتصريحات كهربا الأخيرة، أكد عبد الغني أنه في حال كان هناك أي تزوير في العقد، فلماذا لم يتقدم كهربا بشكوى إلى اتحاد الكرة ويطلب التحقيق في الأمر، بدلًا من الانتظار لمرور سبع أو ثماني سنوات قبل أن يطلب العوض؟ واعتبر أن تصريحات كهربا هذه تشير إلى تهوره وتجاهله لحقوقه، مؤكدًا على أن كهربا يجب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الأمر.

واختتم عبد الغني تصريحاته بنصيحة للاعبين المحترفين بعدم التوقيع على أي عقد بياض أو غير محدد، مؤكدًا على أهمية الحرص على حقوقهم وتأمينها بشكل جيد.