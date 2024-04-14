نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 9 سنوات.. الوداد المغربي خارج دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بالخسارة أمام الجيش الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب فريق الوداد البيضاوي المغربي عن مشاركته في دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل "2024-2025" بشكل رسمي، إثر خسارته في لقاءه أمام فريق الجيش الملكي بنتيجة 1-0 في الجولة الـ25 من الدوري.

الوداد المغربي خارج دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 عبر تسجيل محمد ربيع حريمات للجيش الملكي، بعد أن أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 24.

وبهذه النتيجة، يستمر الجيش الملكي في صدارته لجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 61 نقطة، بينما تجمد رصيد الوداد عند 37 نقطة في المركز الخامس؛ وبهذا، يتأكد غياب الوداد عن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا في الموسم القادم، حيث يبقى له 5 مباريات قبل نهاية الموسم.

وتقلصت فرص الوداد في التأهل لدوري الأبطال بسبب تفوق منافسيه، حيث يحتل الرجاء المركز الثاني بـ54 نقطة ويتبقى له 6 مباريات، بينما يأتي نهضة بركان في المركز الثالث بـ40 نقطة.

الآمال الوحيدة للوداد في هذا الموسم هي تحقيق المركز الثالث في الدوري المغربي، مما سيمنحهم الفرصة للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل.

يعتبر الوداد أحد الأندية البارزة في إفريقيا خلال السنوات السابقة، حيث فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا في عامي 2017 و2022، وكان وصيفًا للنادي الأهلي في الموسم الماضي 2023، ومع ذلك، شهد أداء الفريق تراجعًا هذا الموسم، حيث ودع البطولة من مرحلة المجموعات.