نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق في مواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، سمير فكري، غيلاس جناوي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، كريم العراقي، محمد دبش، محمد طارق، حسن علي، اسلام عطية، حسين فيصل، أمادو با، الناشئ أحمد فؤاد.

موعد مباراة المصري وسيراميكا

تنطلق صافرة مباراة المصري وسيراميكا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وسيراميكا

من المقرر ان تنقل هذه المباراة على شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

محمود بسيوني حكمًا لمباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة هذه المباراة حيث يتكون الطاقم التحكيمي من محمود بسيوني حكمًا للساحة ومعه كل من هشام الدسوقي ومحمد عاطف الزناري كمساعدين، صبحي العمراوي حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم عمرو الشناوي بمعاونة من زميله محمد يوسف.

