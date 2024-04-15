نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 قبل مواجهات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر إبريل الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ويواجه فريق تشيلسي نظيره إيفرتون، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وكان فريق أرسنال قد تلقى هزيمة قاسية على يد نظيره أستون فيلا بهدفين دون رد، بينما خسر ليفربول في مفاجأة غير متوقعة على يد كريستال بالاس بهدف نظيف.

ويواصل فريق مانشستر سيتي، صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 73 نقطة، ويليه نظيره أرسنال برصيد 71 نقطة في المركز الثاني.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي - 73 نقطة

2.أرسنال - 71 نقطة

3.ليفربول - 71 نقطة

4.أستون فيلا - 63 نقطة

5.توتنهام - 60 نقطة

6.نيوكاسل - 50 نقطة

7.مانشستر يونايتد - 50 نقطة

8.وست هام - 48 نقطة

9.تشيلسي - 44 نقطة

10.برايتون - 44 نقطة

11.ولفرهامبتون - 43 نقطة

12.فولهام- 42 نقطة

13.بورنموث - 42 نقطة

14.كريستال بالاس- 33 نقطة

15.برينتفورد - 32 نقطة

16.إيفرتون - 27 نقطة

17.نوتنجهام - 27 نقطة

18.لوتون تاون - 25 نقطة

19.بيرنلي - 20 نقطة

20.شيفيلد يونايتد- 16 نقطة.