نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 127.. من يتفوق في تاريخ مواجهات الاهلي والزمالك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث جماهير الكرة المصرية عن المواجهة النارية التي من المقرر لها أن تجمع بين الفريقين الأهلي والزمالك، اليوم الإثنين ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك

خاض الأهلي والزمالك فى الدوري المصري 126 مباراة، نجح الأهلي في تحقيق 49 فوزًا مقابل 27 فوزًا للزمالك، فيما سيطر التعادل خلال 50 مباراة بين الفريقين.

والتقى الفريقين في بطولة كأس مصر فى 32 مباراة حقق الأهلي 16 فوزًا مقابل 11 فوز للزمالك، وانتهت 5 لقاءات بالتعادل.

وفي بطولة كأس السوبر المصري، التقى القطبين فى 9 مباريات حقق الأهلي 7 انتصارات مقابل فوزين للزمالك.

كما جمعت منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، القطبين فى 9 لقاءات، انتهت 6 من بينهم بفوز الأهلى وثلاث مباريات انتهت بالتعادل، كما جمع الأهلي منافسه الزمالك في مواجهة واحدة، في بطولة كأس السوبر الافريقي، حقق خلالها الزمالك الفوز بهدف نظيف.

عدد مرات فوز الأهلي على الزمالك

انتصر الأهلي على الزمالك في قمة الكرة المصرية في 98 مباراة رسمية، جمعت بين الفريقين في كل البطولات.

كما استطاع الأهلي الفوز خلال 11 مباراة وديًا على الزمالك من أصل 23 مباراة جمعت الفريقين، والتي كانت تقام مثل هذه المباريات للعمل الخيري أو في حال اعتزال نجوم الفريقين، وبهذا يكون الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك في 109 مواجهة ودية ورسمية.

عدد مرات فوز الزمالك على الأهلي

حقق الزمالك الفوز على الأهلي في 51 مباراة رسمية، كما نجح في تحقيق 8 انتصارات في مباريات ودية بين الفريقين.

وبهذا يكون الزمالك قد حقق الفوز على الأهلي في 59 مباراة في اللقاءات الودية والرسمية، بينما انتهت 80 مواجهة بالتعادل بينهم.

