عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة كبرى بسبب استبعاد شيكابالا من القمة 127

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أحمد جودة - القاهرة - فجر الاعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن استبعاد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الكرة بنادي الزمالك من لقاء الاهلي اليوم الاثنين.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الأهلي، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي إنه مندهش من وضع شيكابالا بقائمة غيابات الزمالك، وأنه يعاني من نزلة برد.

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بسبب استبعاد شيكابالا من القمة 127

وتنطلق مباراة الاهلي والزمالك مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأضاف شوبير: الحقيقة أن شيكابالا مستبعد لأسباب فنية، مثله محمد أشرف روقا ومحمد عاطف.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس، مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، وكذلك مباراة الاهلي والزمالك اليوم الاثنين.