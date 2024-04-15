نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 127… أكبر نتائج في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستعد جماهير القطبين لمواجهة كبيرة تجمع بين الأهلي والزمالك في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الممتاز "دوري نايل".



ويمتلك الفريقين تاريخ مواجهات كبير وحافل، كان للأهلي فيه النصيب الأكبر بتحقيق 102 انتصار مقابل 52 مباراة انتصر فيها الزمالك، وحكم التعادل 77 مواجهة.



إلا أنه خلال المواجهات هناك نتائج لا تنسى اخرها كان فوز الأهلي بخماسية مقابل ثلاثية الفارس الأبيض الموسم قبل الماضي.



ونستعرض من خلال دوت الخليج الرياضي أكبر النتائج في مباريات القمة.



الزمالك في دوري القاهرة



الفارس الأبيض كان له السبق في النتائج الكبيرة حيث تفوق بسداسية نظيفة في مباراة أقيمت في 2 من يناير عام 1942.



الأهلي 2002



لم ينسى جمهور الأهلي واحدة من أكبر النتائج في تاريخ مواجهات الفريقين في مباراة أقيمت في السادس عشر من مايو 2002، والذي نجح فيها الأهلي بتحقيق فوز بسداسية مقابل هدف.



الأهلي 2021



وفي نوفمبر عام 2021 استطاع الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 في مباراة خالفت التوقعات.



الأهلي 2023



وواصل الأهلي هيمنته بالنتائج بعد الفوز برباعية مقابل هدف في مباراة أقيمت في الثالث عشر من شهر يوليو الماضي.



وعلى مستوى البطولات الأخرى فالأهلي، فكانت أكبر النتائج في بطولة كأس مصر هي فوز الأهلي بخماسية مقابل هدف في نسخة 1938، ومن قبلها فوز اخر بخماسية نظيفة نسخة 1937.



أما الزمالك فتفوق في عام 1944 بسداسية نظيفة.

