نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا.. الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر إبريل الجاري، مواجهة من العيار الثقيل، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مع نظيره فريق العين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق أحداث صافرة مباراة العين ضد الهلال السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي، على ستاد «هزاع بن زايد» معقل النادي الإماراتي.

حيث نجح فريق الهلال السعودي في التأهل إلى الدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما حقق الفوز على نظيره الاتحاد برباعية نظيفة بمجموع المباراتين، أما العين الإماراتي فقد فاز على النصر السعودي بركلات الترجيح.

القنوات الناقلة لمباراة العين ضد الهلال في دوري أبطال آسيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وسيتم بث مباراة الهلال السعودي ضد العين، عبر قناة beIN Sports AFC HD بصوت المعلق عصام الشوالي.