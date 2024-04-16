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أحمد جودة - القاهرة - شارك دانييلي، شقيق المدرب السابق ليوفنتوس أنطونيو كونتي، في سخرية من المدرب الحالي لإنتر ميلان، سيموني إنزاجي.

شقيق كونتي يسخر من انزاجي والسبب مثير

كان إنتر ميلان على وشك تحطيم الرقم القياسي الذي سجلته يوفنتوس في عدد النقاط المحققة في الدوري الإيطالي عبر التاريخ، والذي بلغ 102 نقطة في موسم (2013-2014) تحت إدارة كونتي.

كان لدى إنتر فرصة فريدة ليس فقط لمعادلة هذا الرقم، بل لتجاوزه وتسجيل رقم قياسي جديد، حيث كان بإمكانهم تحقيق 103 نقاط، ولكن تعادلوا مع كالياري في الجولة 32 من الدوري.

مع الأخذ في الاعتبار أن إنتر الآن لديه فرصة للوصول إلى 101 نقطة فقط، إذا فاز في جميع المباريات الست المتبقية.

في تعليقه على الأمر، نشر شقيق كونتي صورًا لاحتفالات يوفنتوس بعد تحقيق الرقم القياسي في موسم 2013-2014، وكتب: "102 نقطة! هناك من يقرأ التاريخ وهناك من يكتبه. إنها الأرقام القياسية التي لا تتحقق للجميع".

يُذكر أن كونتي قاد إنتر ميلان في السابق، وخاض 102 مباراة مع الفريق، حقق خلالها 64 فوزًا و23 تعادلًا و15 هزيمة.