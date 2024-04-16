نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس باير ليفركوزن: تشابي ألونسو سيرحل إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث فرناندو كارو الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن عن العديد من الأمور التي تخص فريقه، كما أشار في حديثه إلى المدرب الإسباني تشابي ألونسو مدرب الفريق الألماني، ومستقبله مع الفريق في الفترة المقبلة.

تصريحات رئيس باير ليفركوزن

وقال فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن في تصريحات إذاعية: ليس لدي أي شك. يومًا ما، سيكون تشابي ألونسو مدربًا لريال مدريد.

وقد أضاف: لا يوجد شك على الإطلاق، لا يوجد أي شك في ذلك أكررها، الشك الوحيد هو متى سيوقع لريال مدريد، ولكن ذلك سيحدث أنا متأكد.

الجدير بالذكر أن تشابي أعلن عن رغبته في الفترة الأخيرة بالاستمرار مع فريق باير ليفركوزن في الموسم المقبل، بعد انتشار العديد من التقارير الصحفية التي أوضحت رغبة العديد من الأندية في التعاقد مع المدرب الإسباني، خاصةً نادي ليفربول الذي يبحث عن بديل للمدرب الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز والذي أعلن عن رحيله في نهاية الموسم الجاري.

تشابي ألونسو يحقق الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه

وفاز المدرب الإسباني تشابي ألونسو، بلقب الدوري الألماني رفقة فريقه باير ليفركوزن بعد الفوز في المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريق أمام نظيره فيردر بريمن.

ويعد هذا الفوز بالدوري الألماني هو الأول في مسيرة المدرب الإسباني التدريبية، كما يعد أيضًا هو اللقب الأول في الدوري الألماني في تاريخ نادي باير ليفركوزن.