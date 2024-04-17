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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك سعادة داخل إدارة نادي الزمالك، بمستوى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، أمام الأهلي، بقمة الدوري المصري الممتاز.

أمير هشام: سعادة في الزمالك بمستوى الجزيري لتسهيل بيعه

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ارتياح في النادي من مستوى الجزيري واحرازه هدفين في مباراة القمة، وقيادة الفريق لتحقيق الفوز بالمباراة".

وأضاف أمير هشام: "الإدارة تنوي الاستغناء عن الأجانب من أجل توفير الدولارات بنهاية الموسم الجاري، وعودة الجزيري لمستواه يُسهل من عملية الحصول على عروض مغرية للحصول على خدماته".

