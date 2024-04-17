الرياضة

أمير هشام: سعادة في الزمالك بمستوى الجزيري لتسهيل بيعه

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك سعادة داخل إدارة نادي الزمالك، بمستوى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، أمام ، بقمة الدوري المصري الممتاز.

أمير هشام: سعادة في الزمالك بمستوى الجزيري لتسهيل بيعه

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ارتياح في النادي من مستوى الجزيري واحرازه هدفين في مباراة القمة، وقيادة الفريق لتحقيق الفوز بالمباراة".

وأضاف أمير هشام: "الإدارة تنوي الاستغناء عن الأجانب من أجل توفير الدولارات بنهاية الموسم الجاري، وعودة الجزيري لمستواه يُسهل من عملية الحصول على عروض مغرية للحصول على خدماته".
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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