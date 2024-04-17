نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الجليل: خسارة القمة جرس انذار لـ الأهلي.. ولا أعرف لماذا الصبر على موديست؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن خسارة الأهلي من الزمالك جرس انذار للفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي من أعظم المهاجمين في التاريخ، فكيف لا يرى مستوى أنتوني موديست مع الفريق منذ بداية الموسم.

تصريحات محمد عبد الجليل بعد خسارة الأهلي

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الإدارة لا تتدخل مطلقًا في تشكيل الأهلي أو القرارات الفنية، لكن هناك أوقات يجب على الإدارة حسم بعض الأمور الهامة والتي تؤثر على الفريق، كما سبق وقامت الإدارة بالاستغناء عن لاعبين مثل طاهر أبوزيد".

وأضاف: "هناك وقت للإدارة يجب أن تتدخل في بعض الأمور، خصوصًا أن المدير الفني منح موديست وقتًا كبيرًا من أجل اللعب مع الأهلي، دون تحقيق الإضافة، ويكون هناك نقاش واضح بشأن بعض الأمور".

وواصل: "ناصر ماهر وعبدالله السعيد سبب سيطرة الزمالك على وسط الملعب، ومنحوا الفريق الاستحواذ أمام الأهلي، ومحمد مجدي أفشة كان بعيد تماما عن مستواه وكان يهرب من استلام الكرة، بالإضافة إلى أن محمد هاني كان أيضا بعيد تماما، وفي كل فترة يحدث له دروب قد يمتد معه لمدة 5 أو 6 مباريات".

وزاد: "المدير الفني للأهلي، دائمًا يبعد بعض اللاعبين رغم الأداء الجيد في بعض اللقاءات".